Man steekt vrouw neer: assisenzaak start

De 70-jarige Middelkerkenaar moet zich verantwoorden voor doodslag op zijn partner Miriam Van Poel (68). Het slachtoffer werd in oktober 2017 met vijf messteken van het leven beroofd.

Emmanuël V. bood zich op zaterdagavond 14 oktober 2017 aan bij de politie van Middelkerke. De beschuldigde verklaarde dat hij een avond eerder zijn partner had vermoord, maar benadrukte tegenover de agenten vooral een snijwonde aan zijn rechterhand. Even later werd het levenloze lichaam van Miriam Van Poel aangetroffen in haar appartement op de hoek van de Jean Van Hinsberghstraat en de Leopoldlaan. De vrouw uit Haaltert was in haar tweede verblijf met drie messteken in de rug en twee in de borst om het leven gebracht.

Jaloers

Ondanks zijn spontane bekentenis duurde het nog twee maanden vooraleer V. verklaringen wilde afleggen over de feiten. De Middelkerkenaar vond dat zijn partner te veel tijd en energie besteedde aan haar activiteiten bij seniorenvereniging OKRA. Een kleine week voor de fatale steekpartij kwam de beschuldigde ook erg jaloers uit de hoek, omdat het slachtoffer in zijn ogen op een feest te innig met een andere man had gedanst.

Die bewuste 13 oktober 2017 was het volgens V; de bedoelingen om de plooien binnen de relatie glad te strijken. De beschuldigde beweert echter dat Miriam Van Poel hem die avond tijdens een nieuwe discussie aanviel met een mes. Naar eigen zeggen wilde hij zich dus enkel verdedigen door het mes af te nemen en terug te steken. Naar een mogelijk motief blijft het dus gissen.

Door de coronamaatregelen kon de jurysamenstelling dinsdagnamiddag niet in de assisenzaal gehouden worden. De kandidaat-juryleden werden in drie groepen van telkens dertig mensen opgeroepen, zodat steeds voldoende afstand gehouden kon worden. De beschuldigde droeg een mondmasker toen hij in zijn rolstoel werd binnengereden, maar hoeft zijn mondmasker met toestemming van de voorzitter niet te dragen tijdens de debatten. Het eigenlijke assisenproces zal wel in de assisenzaal doorgaan.

Tijdens het proces zal Emmanuël V. verdedigd worden door meester Kris Vincke. De nabestaanden van Miriam Van Poel worden bijgestaan door meester Jef Vermassen en meester Jo Muylle. Caroline Verschuere, substituut bij de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen, neemt voor het eerst de rol van openbaar aanklager op zich.

Op maandagochtend 15 juni zal voorzitter Willem De Pauw de beschuldigde verhoren. De uitspraak wordt pas op vrijdag 19 juni verwacht. Voor doodslag riskeert Emmanuël V. Steen 30 jaar opsluiting.

