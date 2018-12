Middelkerkenaar blijft in cel voor moord op partner

De feiten speelden zich op vrijdag 13 oktober 2017 af op een appartement aan de Leopoldlaan in Middelkerke. Een vrouw uit Haaltert kreeg in haar tweede verblijf vijf messteken te verwerken, waarvan drie in de rug. De zaak kwam pas aan het licht toen haar vriend zich de volgende dag ging aangeven bij de politie.

Emmanuel V. uit Middelkerke werd door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. In zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Uiteindelijk legde de verdachte pas na enkele maanden uitgebreide verklaringen af aan de politie. V. zou door het lint gegaan zijn na een nieuwe discussie met zijn partner. Haar sociaal leven bij de seniorenvereniging OKRA zou voor jaloezie gezorgd hebben bij de verdachte.

Fataal afgelopen ruzie

Op 17 april werd in het appartement in Middelkerke een reconstructie van de feiten gehouden. De wetsdokter plaatste vraagtekens bij de versie van de verdachte. V. beweert immers dat het slachtoffer zelf een grote rol speelde in het ontstaan van de fataal afgelopen ruzie.

Sinds kort wordt V. verdedigd door meester Kris Vincke. Volgens de nieuwe advocaat van de verdachte zou de zaak relatief snel naar het hof van assisen verwezen kunnen worden. Het moraliteitsonderzoek is ondertussen afgerond, waardoor het enkel nog wachten is op het psychiatrisch verslag.