Yves Lampaert verslaat Remco Evenepoel en wint BK tijdrijden

Yves Lampaert is Belgisch Kampioen tijdrijden geworden in zijn thuisgemeente Ingelmunster. Hij versloeg ploegmaat en topfavoriet Remco Evenepoel. Die laatste gaf eerlijk toe dat Lampaert beter was.

Yves Lampaert heeft zich zo een tweede keer tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. In eigen gouw was de 30-jarige West-Vlaming over 38 kilometer twintig seconden sneller dan zijn teamgenoot Remco Evenepoel, die als topfavoriet gestart was. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts werd op veertig seconden derde. Zijn eerste nationale titel tegen de klok veroverde Lampaert in 2017 in Chimay. Op de erelijst volgt hij Wout Van Aert op.

Reactie 'Koning' Lampaert

Aangemoedigd door vele honderden supporters maakte Lampaert zo z'n eigen droom en die van iedereen in Ingelmunster waar: hij pakte de driekleur. In Ingelmunster is Lampaert koning vandaag. "Dit is echt machtig", straalde Yves Lampaert. "Nooit had ik gedacht dat ik opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden zou kunnen worden. Toch niet vandaag. Ik dacht dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn. Dat Remco Evenepoel met de titel aan de haal zou gaan, was voor mij een zekerheid. Zelf wou ik gewoon zo dicht mogelijk eindigen."

"Ik had door de warmte ook geen geweldig gevoel onderweg. Dat zal zo wel voor iedereen het geval zijn geweest. Ik heb enorm hard afgezien en eigenlijk ben ik elke kilometer een beetje gestorven. Op deze omloop was Evenepoel in het voordeel, zeker wat betreft de afstand. Ik startte met de intentie om een tweede plaats te behalen. Daar was ik al bijzonder tevreden mee geweest. Maar dit?"

"Mijn fans waren massaal aanwezig. Voor hen ben ik blijven vechten. Het is echt geweldig dat iedereen na zo een lange periode weer naar de koers kon komen kijken. Ik hoop dat iedereen op een verstandige manier nog van het feestje kan genieten. Want een feestje zal hioer wel gebouwd worden. Hopelijk wordt het niet te zot;" "Deze zege betkent niet dat ik nu aan het WK tijdrijden denk. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben we twee kandidaten voor de wereldtitel. Mochten zij tegenslag kennen in hun voorbereiding; kan ik misschien wel inspringen. Maar eerst genieten van deze titel en dan wacht zondag met het BK op de weg nog een mooie uitdaging."

Lees ook: