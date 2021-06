Kopecky wint BK tijdrijden, Julie Van de Velde uit Aartrijke is tweede

De 25-jarige Antwerpse maalde 25 kilometer af in 34:01, aan 42,15 kilometer per uur. Julie Van De Velde uit Aartrijke werd op 14 seconden tweede, Julie De Wilde op 17 seconden derde. Ann-Sophie Duyck, van 2014 tot 2018 onafgebroken Belgisch kampioene, greep met een vierde plaats net naast eremetaal.

Aan het eerste tussenpunt was Van De Velde de snelste en Kopecky pas vierde, aan het tweede was Kopecky al op stoom gekomen en was ze tot op vier seconden van Van de Velde gekomen, aan het derde had ze er zes voor. "Ik heb mijn tijdrit dus blijkbaar goed ingedeeld", reageerde Kopecky. "Ik had de eerste ronde niet vol doorgereden en kon nog een turbo aanzetten. Panikeren deed ik niet na die eerste tussentijd maar het heeft me wel wakker geschud.." Kopecky is aan het opbouwen richting de Olympische Spelen. "Het is nog vijf weken tot de olympische wegrit. Ik heb nog wat marge. De finetuning begint nu pas en ik zit op schema. Donderdag heb ik pistetraining."

Reactie Van de Velde: "Tweede na Kopecky is niet slecht"

"Ik wist spijtig genoeg van niet veel, want mijn radio deed het niet", zegt Van De Velde. "Ik had wel een referentiepunt op het parcours en daar zag ik dat naarmate de tijdrit vorderde, Kopecky alsmaar dichter kwam. Misschien ben ik de wedstrijd wat te snel begonnen, op het einde viel ik wat stil. Ik heb wel het uiterste gegeven. En een tweede plaats na Lotte Kopecky is toch niet zo slecht? Ik mag best tevreden zijn." "Dinsdag twijfelde ik nog of ik wel zou starten. Ik had vorige week vrijdag mijn tweede vaccinatie gehad en voelde me heel ziek worden. Dinsdag rustte ik een volledige dag, in plaats van te trainen op de tijdritfiets, maar vandaag voelde ik me echt goed. Dit geeft me ook een boost voor het BK op de weg van zondag. . De aanloopronde van dat BK is niet echt mijn ding, maar de finaleronde is dan wel weer iets voor mij."

Jesse Vandenbulcke werd op het BK tijdrijden 5de, Shari Bossuyt 7de en Valerie Demey 8ste. Demey rijdt de wegrit op de Spelen.

