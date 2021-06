Ingelmunster klaar voor het BK tijdrijden

Ingelmunster is klaar voor het BK tijdrijden van woensdag met hun held Yves Lampaert. Die wedstrijd heeft ook een grote impact op de mobiliteit in de gemeentes Ingelmunster en Izegem.

Het parcours zelf van meer dan 12 kilometer is woensdag volledig afgesloten voor het verkeer, fietsers kunnen door met hun tweewieler aan de hand. Bewoners moeten hun wagen op voorhand elders zitten. Maar velen hebben het er voor over, ze willen vooral hun Yves Lampaert aan het werk zien.

Victor Campenaerts hervat woensdag de competitie in het Belgisch kampioenschap. De 29-jarige werelduurrecordhouder verliet de Baloise Belgium Tour na de openingsetappe. Hij kreeg toen op 6 kilometer van de finish in Maarkedal af te rekenen met hevige krampen en had opnieuw last aan de kniepees waarmee hij ook in de Giro sukkelde. Campenaerts verklaart dat hij het BK van woensdag opvat als training en dat hij zeker niet tot de favorieten moet gerekend worden. Wout Van Aert past dan weer voor het BK tijdrijden en zal zijn titel niet verdedigen.