Overzicht: 20 jaar KSV Roeselare in 5 momenten

Dat dit het einde wordt, daar twijfelt eigenlijk haast niemand nog aan. Twintig jaar na de oprichting, hangt het doek klaar om te vallen. Spijtig voor een club die ooit Europees voetbal speelde. Twintig jaar KSV Roeselare in vijf momenten.

Dit is hét eerste moment van SV Roeselare: 28 mei 2005. Het wint de eindronde na een nagelbijter op Verbroedering Geel. Werklust en karakter zijn de wapens van Esvee. Bas Vervaeke scoort de winning goal. Roeselare staat er meteen in eerste klasse. Dan al met Wouter Biebauw in doel.

(lees verder onder de foto)

Moment twee. Roeselare pakt zelfs Europees voetbal en wint onder meer thuis van Vardar Skopje. De uitschakeling tegen het Cypriotsche Achnas kent een omkoopgeurtje.

Moment drie. Na drie probleemloze seizoenen moet Van Wijk de meubelen komen redden. Met onder meer Ivan Perisic, nu speler van Inter en Bayern. Het lukt, één keer. In 2010 degradeert Roeselare en wordt een grijze tweedeklasser.

Dan komt moment vier. Roeselare pakt de eerste periode in 1B en Schiervelde stroomt weer vol voor dé titelmatch tegen Antwerp. Dat bewijst, er is een achterban.

Yves Olivier (Voorzitter SV Roeselare): "We zijn jarenlang het lelijke eendje geweest in de rij. Dit jaar kunnen we zeggen dat we er weer staan. De tegenstander moet weer schrik hebben van ons. De Hel van Schiervelde is er weer."

Maar ondanks financiële steun van de Chinese zakenvrouw Xiu Li Hawken blijft de poort naar 1A dicht.

Moment vijf. Het gaat bergaf. Vorig jaar kan Roeselare maar net het faillissement afwenden voor de rechtbank. De degradatie naar eerste nationale volgt wel. Wat een nieuwe start leek, blijkt allicht de weg naar het einde.

BEKIJK OOK: