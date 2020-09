Hommeles bij KSV Roeselare

Alle blikken gaan naar Jolan Fund, de man die als sportief directeur beloften maakte van investeerders en een nieuwe toekomst. Maar de bestuurders van SV Roeselare, onder meer Yves Olivier en Brecht Vermeulen, stellen hem nu in gebreke. De spelerslonen zouden ook niet betaald zijn.

Degryse pleit onschuldig

Ook CEO Diederiek Degryse wordt in gebreke gesteld, maar hij laat in een boodschap op Facebook weten dat hij absoluut z'n handen wast in de onschuld, dat hij volledig gehandeld heeft in het belang van de club en dat hij zich distantieert van Fund.

De tijd dringt wel voor Roeselare. Het speelt volgend weekend z'n eerste officiële match in de beker. Het bestuur reageert niet voor de camera maar geeft Fund nog tot maandagavond de tijd voor tekst en uitleg.