Verdachte dubbele moord zwijgt tijdens verhoren

De Iraanse verdachte van de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk zwijgt momenteel tijdens de verhoren. Volgens zijn advocaat Thierry Goffart heeft de vermoedelijke dader hoofdpijn en last van zijn verwondingen. Ook het moordwapen zou gevonden zijn.

Meerdere messteken

Ook de identiteit van de slachtoffers van de dubbele moord in het studentenhuis in Kortrijk is bekend. Het gaat om een Afghaanse man en een Russische vrouw. De vermoedelijke dader werd maandagavond gearresteerd in het ziekenhuis, zo bevestigt het parket. De verschillende camera's in de stad hielpen om het traject van de verdachte na de feiten in kaart te brengen.

De studente woonde in Kuurne en werd met meerdere messteken om het leven gebracht, haar familie kende de verdachte niet. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

De twee lichamen werden ontdekt in een studentenhuis in de Oude Vestingsstraat in het centrum van Kortrijk. Eerst werd gedacht dat het er een slachtoffer was, maar kort nadien werd ook een tweede lichaam gevonden.

"Het slachtoffer dat op de benedenverdieping werd gevonden is Nessar J., een man van achtien uit Afghanistan die in het studentenhuis verbleef", zo vertelt Tom Janssens van het Kortrijk parket. "Het tweede slachtoffer is Youlia S., een twintigjarige vrouw uit Rusland die in Kuurne woonde. Beiden werden met messteken om het leven gebracht. Woensdag volgt nog een lijkschouwing."

Gearresteerd in ziekenhuis

De verdachte van de dubbele moord werd maandagavond gearresteerd in het ziekenhuis, waar hij zich liet verzorgen voor verwondingen aan zijn handen. Het gaat om Mohamad M., geboren in 1998 in Iran. Hij verbleef in een studentenhuis in de Toekomststraat in Kortrijk. De verdachte wordt dinsdagvoormiddag verhoord, in de namiddag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter.

Lees ook: