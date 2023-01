Zaak Vandecasteele: Open VLD roept minister Lahbib op om naar Iran te gaan

Vandecasteele zit al sinds vorig jaar in de cel in Iran. Volgens Iraanse media werd hij onlangs veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor onder meer spionage, maar de Iraanse autoriteiten bevestigen dat niet aan ons land. Hoe dan ook kreeg Vandecasteele een schijnproces, zei minister Lahbib gisteren/donderdag nog in de Kamer. De minister zegt alles in het werk te zetten voor de verbetering van zijn detentieomstandigheden en zijn vrijlating, maar voorlopig leverde dat nog niet het gewenste resultaat op.

Volgens de Open VLD-Kamerfractie moet België zich forser opstellen tegenover de Iraanse autoriteiten en moet Lahbib persoonlijk naar Iran reizen "om zelf de belangen van onze landgenoot te gaan verdedigen en zich te vergewissen van zijn toestand". "Vandecasteele is veroordeeld na een schijnproces. Zowel de strafmaat als de omstandigheden van zijn detentie zijn onaanvaardbaar", klinkt het.

De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen bespreekt dinsdag een resolutie van Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen, die medeondertekend is door PS, MR, Ecolo, CD&V, Vooruit en Groen, over de situatie van Vandecasteele.

