40 jaar cel en 74 zweepslagen: Iran trekt straf voor Olivier Vandecasteele nog op

Vorige maand is Olivier Vandecasteele veroordeeld voor spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran en witwaspraktijken. Beschuldigingen die Vandecasteele altijd heeft ontkend. Hij zit al bijna een jaar in een isoleercel in Iran, en is er heel slecht aan toe.

Vrienden en familie hopen nog altijd op een ruil met een Iraanse gevangene in ons land. Maar door een schorsing van die Irandeal kan dat voorlopig niet. In februari beslist het Grondwettelijk Hof of het akkoord al dan niet finaal wordt vernietigd.