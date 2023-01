Op het belfort van Doornik is vanmiddag een groot spandoek uitgerold als steun voor hulpverlener Olivier Vandecasteele die in Iran is veroordeeld tot 40 jaar gevangenis en 74 zweepslagen.

Een zeil van twaalf meter lang en vier meter breed. Daarop een foto van Olivier Vandecasteele en de vraag om de petitie te tekenen om hem vrij te krijgen. Olivier zit al bijna een jaar in een isoleercel. Het regime in Iran wil hem ruilen voor een Iraanse terrorist die in ons land in de gevangenis zit. Het Grondwettelijk Hof moet daarover tegen ten laatste begin maart beslissen.

Bekijk ook