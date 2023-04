Zaak rond gruwelijke moordpoging bij No Surrender opnieuw uitgesteld

De zaak rond de moordpoging bij motorclub No Surrender is door de Brugse correctionele rechtbank uitgesteld naar de zitting van 5 juni. Het wrakingsverzoek van de verdediging werd afgewezen door het Gentse hof van beroep, maar tegen die beslissing werd cassatieberoep aangetekend.

Pedro B. werd op 15 december 2018 rond 4.30 uur 's morgens zwaar toegetakeld aangetroffen in een industriegebied in Moeskroen. De Bruggeling beweerde eerst dat hij door enkele onbekenden ontvoerd was, maar legde elf maanden later toch uit dat het ging om een afrekening binnen de West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender. De meeste beklaagden werden uiteindelijk op 21 januari 2020 opgepakt op verdenking van moordpoging.

Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer in het clubhuis in Zwevezele heel wat harde vuistslagen en schoppen te verwerken kreeg. De andere bendeleden verweten hem dat hij berichten zou hebben gestuurd naar de vrouw van een lid dat in de gevangenis zat. De vijftiger werd ook bewerkt met een bunsenbrander en kreeg een klauwhamer tegen zijn hoofd gegooid. Ten slotte zou president Angelo T. (47) met een metalen ring in zijn oog geslagen hebben. Volgens het openbaar ministerie maakten veertien beklaagden zich door hun aandeel in de afrekening schuldig aan moordpoging. Op de zitting van 21 november 2022 werd voor Angelo T. tien jaar cel gevorderd, terwijl zijn belangrijkste luitenanten zes jaar cel riskeren. Enkele andere handlangers hangt 37 maanden tot vier jaar cel boven het hoofd. De vijftiende beklaagde voerde het slachtoffer naar Moeskroen en riskeert een jaar cel.

In de aanloop naar die zitting besliste het slachtoffer om zich alsnog burgerlijke partij te stellen. In die omstandigheden werden de pleidooien van de verdediging uitgesteld naar 6 maart. De verdediging van Angelo T. vroeg om een kort uitstel, omdat meester Frank Scheerlinck tegelijk ook een zaak had in het hof van assisen in Tongeren. Toen de rechters die vraag naast zich neerlegden, legde meester Scheerlinck op 14 februari een wrakingsverzoek neer.

Het Gentse hof van beroep oordeelde op 3 maart al dat het wrakingsverzoek te laat werd ingediend. De verdediging besliste echter om naar het Hof van Cassatie te stappen. Dat cassatieberoep wordt op 18 april behandeld. In die omstandigheden moest de zaak maandagochtend noodgedwongen opnieuw uitgesteld worden.

Bekijk ook: