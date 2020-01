In december 2018 pakte een bende het slachtoffer hardhandig aan in het clubhuis van motorbende No Surrender, in Zwevezele. Daarna namen ze hem mee in de auto, en lieten hem achter op een verlaten plaats in de streek van Moeskroen.

Er zijn bij huiszoekingen deze week elf mensen opgepakt, onder meer in Assebroek en Zwevezele. Drie daarvan zijn weer vrijgelaten, acht anderen moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

