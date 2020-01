Leden motorbende langer in cel voor moordpoging

Drie leden van motorbende No Surrender MC, Chapter Westside in Zwevezele, blijven langer in de cel voor een moordpoging. Dat heeft de raadkamer beslist. Over vier andere leden vragen uitstel tot dinsdag.valt de beslissing dinsdag.

De zeven zijn deze week opgepakt bij huiszoekingen in onder andere Zwevezele. Hun clublokaal in Zwevezele is verzegeld. (lees verder onder de foto)

De bende pakte het slachtoffer hard aan in hun clublokaal. Ze bewerkten hem onder meer met een bunzenbrander en namen hem mee naar een verlaten plaats in de streek van Moeskroen. Daar lieten ze hem achter. Het slachtoffer is blind aan één oog.

