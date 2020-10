West-Vlaamse horeca-uitbaters reageren teleurgesteld op nieuwe maatregelen

Alle horecazaken gaan vanaf maandag voor vier weken dicht, dat kondigde het overlegcomité vrijdagavond aan op een persconferentie. De West-Vlaamse horeca reageert verslagen.

Bij Joost Vanaudenaerde, uitbater bij ''t Vosken' uit Rumbeke bij Roeselare komt het nieuws extra hard aan. Vrijdag opende het restaurant officieel, maar maandag moet het dus alweer sluiten. Volgens Didier Deylgat van Salons Ten Boogaerde in Kortemark is de aanpak van de overheid totaal verkeerd.

Over twee weken wordt de maatregel geëvalueerd, en zal beslist worden of ze moet verlengd worden of niet.

Bekijk hier het overzicht met nieuwe maatregelen waarover het overlegcomité gisteren besliste.

