Tweesterrenrestaurant La Durée uit Izegem denkt aan juridische stappen tegen de staat

Bij veel horeca-uitbaters komt de verplichte sluiting die gisteren werd aangekondigd hard aan. Dat is ook het geval bij Angelo Rosseel, chef bij tweesterrenrestaurant La Durée uit Izegem. Hij overweegt juridische stappen tegen de staat.

Tweesterrenchef Angelo Rosseel van sterrenrestaurant La Durée uit Izegem zit in zak en as na de extra maatregelen die gisteren werden aangekondigd. Hij overweegt de verplichte horecasluiting zelfs voor de rechtbank aan te vechten. Horeca Vlaanderen onderzoekt wat op juridisch vlak mogelijk is.

Tijdens de eerste golf die de coronapandemie veroorzaakte bleef Rosseel niet bij de pakken zitten. Hij zorgde voor afhaal- en thuislevermaaltijden voor de trouwe klanten. Dat beschouwde hij weliswaar als een grote aanpassing. Hij zag ook de toekomst niet rooskleurig in. "Ik vrees dat na de coronastorm alles heel traag op gang zal komen. Faillissementen sluit ik niet uit.", klonk het begin april.

