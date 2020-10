Strengere coronaregels: cafés en restaurants dicht, nachtklok en nog 1 nauw contact

De c afés en restaurants zullen vanaf maandag 19 oktober voor een maand de deuren moeten sluiten. Er komt wel een evaluatie na 14 dagen. De regering voorziet een forse compensatie voor de getroffen zaken (zie verder in dit artikel). Restaurants mogen wel nog takeaway-gerechten meegeven, tot 22u.

'Dit voelt aan als heel onrechtvaardig'

Vanaf maandag moeten de cafés en restaurants verplicht een maand sluiten. "Dit komt onwaarschijnlijk hard aan. Als er geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca, voelt dit aan als een onrechtvaardige beslissing", zegt Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, in VTM NIEUWS. De Caluwé pleit voor financiële compensatiemaatregelen.

"Recent hadden we de bevestiging dat er amper besmettingen waren in de horeca in Vlaanderen. We hadden voorgesteld om uniforme regels toe te passen. Maar volledig alles dicht is snoeihard. Als er geen bewijzen voor zouden zijn, dan is dat onrechtvaardig. We zijn de jojo van de samenleving", aldus De Caluwé.

Horeca Vlaanderen wijst ook met de vinger naar horecabezoekers die de voorbije periode hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. "Het personeel en het grootste deel van de bezoekers heeft de regels perfect opgevolgd, en droegen een mondmasker als dat nodig was", gaat De Caluwé verder. "Iedereen die de regels heeft overtreden heeft een verpletterende verantwoordelijkheid en treft zo 61.000 mensen uit de horeca. Ik hoop dat zij vanavond eens goed in de spiegel kijken."

De Caluwé pleit er daarom opnieuw voor dat er compensaties komen voor de sector. "Ik denk dat het de morele plicht is om de mensen erdoor te sleuren financieel. Enerzijds zijn er economische gevolgen. We zitten in de laatste wintermaanden. De eindejaarspremie moet betaald worden. Nu een maand dicht is moordend. Ik kijk naar de federale regering voor een tussenkomst. Er zou ook een premie moeten komen om de vaste kosten te dekken."

Steunmechanismen voor horeca

En die compensaties komen er dus ook. Om de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering opnieuw met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen, meldt minister van Economie Hilde Crevits.

Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder, laat Crevits weten. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro. Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro, meldt Crevits.

Regering verdubbelt overbruggingsrecht voor wie deuren moet sluiten

De regering verdubbelt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die door de nieuwe coronamaatregelen verplicht de deuren moeten sluiten. Daarnaast worden de bestaande steunmaatregelen, zoals uitstel van betaling, verlengd en voorziet de regering een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen.