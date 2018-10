VK18: Ook online hoef je niks te missen

Zondag is het zo ver. Dan gaan bijna 1 miljoen West-Vlamingen naar de stembus. De hele week blikken we vooruit. Vandaag staan we stil bij de online verslaggeving.

De online verslaggeving van de gemeenteraadsverkiezingen startte dik anderhalf jaar geleden. En exact één jaar voor de verkiezingen schakelden we een versnelling hoger. Op 14 oktober 2017 al lanceerden we per gemeente een overzicht van één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de laatste rechte lijn schakelen we nóg een versnelling hoger. Sinds 17 september is er op focus-wtv.be een aparte omgeving rond de verkiezingen. Die werd deze zomer opgebouwd en van content voorzien door de volledige redactie van Focus en WTV. Voor elke gemeente werd heel wat inhoud gecreëerd. Er werd een gemeenteportret gemaakt, in tekst en video. Daarnaast werd een overzicht gemaakt van alle partijen en hun belangrijkste standpunten en mocht elke partij één kandidaat in de kijker zetten in onze verkiezingsomgeving.

Ook het campagnenieuws en de voorstelling van heel wat West-Vlaamse lijsten kregen op onze website aandacht. En dat resulteert ondertussen in meer dan 500 artikels én video’s verzameld online.

Op verkiezingszondag is de hele dag een uitgebreid team van webjournalisten stand-by om de resultaten zo snel mogelijk te verwerken op de website. Via een resultatenmodule kan je real-time de resultaten die bij ons binnenkomen bekijken. Je krijgt een overzicht van de percentages, de zetelverdeling en de voorkeursstemmen. Uiteraard kan je ook via onze website en smartphone applicatie live kijken naar de verkiezingsshow, via livestream. De hoogtepunten uit onze verkiezingsshow, de analyses met politicoloog Herwig Reynaert en de debatten krijgen ook een plaatsje op onze website.

Ook onze sociale mediakanalen staan zondag volledig in het teken van de verkiezingen. Via Twitter, Facebook, WhatsApp en onze smartphone applicatie blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws. En via Instagram stories krijg je een unieke blik achter de schermen van onze verkiezingsshow. Tot zondag!