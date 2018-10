VK18: Maak kennis met Herwig Reynaert

Zondag is het zo ver. Dan gaan bijna 1 miljoen West-Vlamingen naar de stembus. Vandaag stellen we graag politicoloog Herwig Reynaert voor.

Politicoloog Herwig Reynaert is zondag tijdens de verkiezingsshow onze vaste analist. In de studio analyseert hij samen met nieuwsanker Tijs Neirynck de resultaten van alle West-Vlaamse gemeenten. Hij gaat op zoek naar West-Vlaamse trends en gaat dieper in op de zetelverdeling en mogelijke coalities. Maar wie is Herwig Reynaert en hoe bereidt hij zich voor?

Professor dr. Herwig Reynaert is decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de UGent en voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek. Hij is al jaren de vaste politicoloog bij Focus en WTV, maar zelf is hij de tel kwijt. We belden hem op voor een kort interview.

Na zoveel jaren onze vaste politicoloog te zijn, moet u zich dan nog altijd voorbereiden voor shows als die van zondag?

“Voorbereiding is altijd nodig. Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen. Heel West-Vlaanderen coveren in grote lijnen en zien wat er overal speelt, daarvoor heb je voorbereiding nodig.”

Zijn die 64 West-Vlaamse burgemeesters en coalities basiskennis voor u?

“Lokale politici ken ik wel, maar echte basiskennis is het niet. Ik bekijk op voorhand zeker welke wissels er allemaal geweest zijn, of er spectaculaire dingen gebeurd zijn of niet enzovoort. Het is voor een groot stuk parate kennis, maar bijstuderen is ook nodig.”

Verwacht u grote verrassingen?

“Dat vind ik moeilijk in te schatten. Voor de 64 gemeenten zullen het wisselende verhalen zijn. Ik denk wel dat de partijen die het traditioneel goed doen in West-Vlaanderen, dat nu ook zullen doen. Maar toch, iedere verkiezing houdt een verrassing in.”

Vanwaar komt de passie voor politiek bij u?

“Die is vooral ontstaan tijdens mijn studententijd. Ik zat op de universiteit met het idee om sportjournalist te worden, maar door een professor in het eerste jaar, waar ik later assistent van werd, heb ik toch gekozen voor politieke wetenschap. Zo is die passie vooral ontstaan. Nu heb ik van mijn hobby mijn job kunnen maken, en dat vind ik super.”

Heeft u tips voor degene die zondag voor het eerst naar de stembus gaan?

“Gebruik je stem door op iemand te stemmen waar je inhoudelijk achter staat. Denk goed na, zorg dat je keuze inhoudelijk onderbouwd is en bereid u goed voor.”

Zo’n acht uur in de studio zitten, vindt u dat niet vermoeiend?

“Neen, ik ben een hele tijd bezig met iets wat ik enorm graag doe. Voor mij vliegt de tijd voorbij, waardoor ik ook amper aan basisbehoeftes, zoals eten en naar het toilet gaan, denk. Mijn tijd is doorheen de dag beperkt hiervoor, maar ik vind het een heel leuke en interessante samenwerking.”

