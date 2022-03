Vijftien beklaagden staan terecht na moordpoging bij motorbende

In de correctionele rechtbank van Brugge is maandagochtend het proces ingeleid tegen vijftien toenmalige leden van motorbende No Surrender MC. Veertien beklaagden moeten zich verantwoorden voor moordpoging op een ex-bendelid.

Het slachtoffer verloor bij de feiten een oog.

De feiten speelden zich in de nacht van 14 op 15 december 2018 af in het clubhuis in Zwevezele, een deelgemeente van Wingene. Mogelijk vormden seksueel getinte berichten naar de vrouw van een op dat moment aangehouden bendelid de aanleiding voor de zware geweldplegingen. Het hoofd van een ex-bendelid uit Brugge werd zelfs bewerkt met een bunsenbrander. Daarna werd het slachtoffer in een auto meegenomen en werd hij uiteindelijk pas vrijgelaten op een afgelegen plaats in de omgeving van Moeskroen. Sinds de moordpoging is het slachtoffer blind aan één oog.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar die feiten werden op 21 januari 2020 meerdere huiszoekingen uitgevoerd, onder andere in de provincie Henegouwen, in Brugge en in het clubhuis. Een tiental mensen werden aangehouden, maar ook vrij snel weer vrijgelaten onder voorwaarden. Op 15 mei 2020 mocht ook de toenmalige leider van de motorbende, A.T., de gevangenis verlaten.

Moordpoging

Uiteindelijk werden vijftien verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen. Veertien onder hen moeten zich verantwoorden voor moordpoging, maar de beklaagden staan ook terecht voor enkele andere inbreuken, zoals wederrechtelijke vrijheidsberoving, bendevorming en afpersing. Twee beklaagden lieten maandagochtend verstek gaan voor de inleidende zitting. Het gaat onder andere om de vrouw die als enige niet vervolgd wordt voor moordpoging. Opvallend genoeg kwam ook voor de burgerlijke partij niemand opdagen.

Alle partijen krijgen de komende maanden uitgebreid de kans om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal op 21 november gepleit worden.

