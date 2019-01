De 26-jarige verdachte van de steekpartij in Knokke-Heist is aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag, diefstal met braak en poging tot diefstal. De man heeft de feiten bekend.

Op vrijdag 14 december werd een 47-jarige vrouw rond 10.20 uur het slachtoffer van een steekpartij in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke-Heist. De vrouw kreeg meerdere messteken te verwerken en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze was na enkele dagen buiten levensgevaar.

Het is voorlopig onduidelijk welke nationaliteit de verdachte bezit.

