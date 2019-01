Verdachte opgepakt voor steekpartij in Knokke-Heist

Afgelopen weekend is in Zwitserland een man aangehouden die geseind stond door de Brugse onderzoeksrechter.

De man, een twintiger zonder bekende nationaliteit en woonplaats, wordt verdacht van poging doodslag op een vrouw en poging diefstal met braak in Knokke-Heist op 14 december. Hij zal vermoedelijk in de loop van volgende week door de Zwitserse autoriteiten worden uitgeleverd aan België. Hij werd nog niet verhoord over de feiten.

Op vrijdag 14 december omstreeks 10u20 werd een vrouw neergestoken door een onbekende man in haar woning in de Cipressenstraat. Hij werd eerder in de buurt opgemerkt en na de steekpartij vluchtte hij naar het station van Knokke om verder te wandelen naar Heist via de Knokkestraat.