Ook 60 uren na de feiten is er weinig duidelijkheid over de steekpartij in Knokke-Heist. De dader is nog steeds op de vlucht en spoorloos. Een vrouw van 47 werd thuis aangevallen. Ze kreeg meerdere messteken.

De vrouw ligt nog in een coma en kon nog niet verhoord worden. Wellicht heeft de vrouw vrijdagmorgen even na 10 uur een indringer in haar woning betrapt. Wie de man is en waarom hij het huis binnendrong, is onduidelijk. Het kwam wel tot een schermutseling waarbij de dader een mes greep en de vrouw verscheidene keren stak, ondermeer in de hals. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Omdat de dader nog op de vlucht is, is het parket vrij karig met informatie.

