Van Quickenborne weer onder verhoogd toezicht, in safehouse

Minister van justitie Vincent Van Quickenborne is opnieuw bedreigd geweest, allicht uit het Nederlandse drugsmilieu. De buurt rond zijn huis in Kortrijk is vandaag tot de middag afgezet door de politie. De Minister en zijn gezin verblijven in een safehouse.

Het federaal parket onderzoekt momenteel nieuwe informatie die mogelijk een bedreiging voor de minister inhoudt. Meer willen de onderzoekers niet kwijt, maar de veiligheidsdiensten laten niets aan het toeval over. Eric Van Der Sypt, federaal parket: "We nemen natuurlijk geen enkel risico. Er is gisteren op het crisiscentrum een vergadering geweest. En daar is besloten om bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen in afwachting van de resultaten van het onderzoek."

Eind september moesten Van Quickenborne en zijn familie al eens onderduiken in een safehouse uit vrees voor een ontvoering. In de omgeving vond de politie toen een wagen met Kalasjnikovs en spanbandjes. Drie verdachte Nederlanders werden kort daarop opgepakt en overgeleverd aan ons land. Maar hoe ernstig is de nieuwe dreiging? Eric Van Der Sypt: "Dat moet nog onderzocht worden, maar ze is in ieder geval ernstig genoeg om die te onderzoeken en te evalueren. We hopen uiteindelijk dat we ze kunnen afzwakken, maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen."

