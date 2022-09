In een bericht op sociale media heeft vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zaterdag gereageerd op het nieuws dat hij onder verhoogde beveiliging is geplaatst na bedreigingen.

"Het gaat om een dreiging die gericht was tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders. Er is snel ingegrepen en verdachten werden gearresteerd", schrijft Van Quickenborne. "Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten."

Een van de activiteiten die op het programma stond was het Feest van Team Burgemeester zaterdagavond in de Xpo van stad Kortrijk, waar Van Quickenborne nog altijd titelvoerend burgemeester is. 1.600 mensen komen er dineren en later komen er nog 800 extra bezoekers bij om te feesten. Het feest zal wel degelijk plaatsvinden, maar onder strikte veiligheidsmaatregelen. Van Quickenborne zelf zal er niet bij zijn.

Het federaal parket maakte zaterdag bekend dat Van Quickenborne door het Nationaal Crisiscentrum onder verhoogde beveiliging is geplaatst nadat onderzoek had aangetoond dat een mogelijke dreiging ernstig moet worden genomen. In zijn persbericht zei het federaal parket meteen dat vrijdagnacht drie personen konden worden opgepakt in Nederland en dat hun overlevering is gevraagd.

In zijn reactie zegt Van Quickenborne dat hij en zijn familie in goede handen zijn, hij bedankt ook de veiligheidsdiensten voor hun "snelle en professionele aanpak". Hij bevestigt dat hij door de verhoogde beveiliging niet aan een aantal activiteiten zal kunnen deelnemen. "Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk." "Als vader gaat mijn eerste bezorgdheid op dit moment uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen. Elke ouder zal begrijpen dat dit zwaar om dragen is." Van Quickenborne zegt hij en zijn vrouw hun kinderen zo veel mogelijk proberen af te schermen van wat er gebeurt. "Dank om onze privacy te respecteren."

De mensen die achter de bedreiging zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen, aldus Van Quickenborne. "Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger."

Van Quickenborne besluit: "In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit."

