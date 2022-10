Verdachten bedreigingszaak Van Quickenborne worden overgeleverd aan België

Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank beslist. Een vierde Nederlandse verdachte, de 21-jarige man die opgepakt werd in Den Haag, verzet zich niet langer tegen zijn overlevering aan ons land.

Drie Nederlanders van 20, 29 en 48 jaar werden op zaterdag 24 september aangehouden in Den Haag en Leidschendam. De vierde verdachte, een 21-jarige Nederlander, werd de volgende dag aangehouden op straat in Den Haag.

De Belgische politie had de verdachten gevolgd vanaf het huis van Van Quickenborne in Kortrijk tot aan de Nederlandse grens. Bij het huis hadden ze een auto achtergelaten. Daarin zouden een automatisch geweer en flessen met benzine zijn gevonden. Van Quickenborne moest onderduiken en meldde zelf in een videoboodschap dat de autoriteiten een ontvoering hebben verijdeld. "Alles wijst erop dat het uit de hoek van de drugsmaffia komt", zei hij daar later over.

LEES OOK: