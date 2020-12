Van moord verdachte mama: "Ik deed het niet"

Dat bleek vanmorgen op het proces in Brugge. De vrouw vertelde over haar eenzame jeugd, de reden om later alcohol te drinken. Ze raakte daarna ook verslaafd aan ether. Om in een roes te geraken bij de problemen in haar huwelijk. De dag van de feiten kocht ze twee flesjes bij de apotheker. Ferre kwam thuis van school en had oorpijn. "Hij moest ook overgeven, maar ik dacht dat het van de Kinder Bueno was. Hij is in slaap gevallen en ik heb hem laten slapen", zei ze.

"Ik deed het niet"

Daarna viel ze zelf in slaap en ging ze nog een derde flesje kopen om te snuiven. Pas de volgende morgen zou ze gezien hebben dat haar zoontje gestorven was in de zetel. Dat zij de ether zou hebben gegeven, ontkent ze. Dat ze de feiten ooit bekende aan de politie, was op aanraden van haar advocaat, zegt ze nu. Om er vanaf te zijn. Maar nu houdt ze vol: ik deed het niet. "Ik heb heel veel spijt, wetende dat ik verkeerd bezig was met die ether. Dat ik Ferre in de steek gelaten heb. Maar ik heb hem geen ether gegeven” De komende dagen komen onderzoekers, familie en kennissen aan het woord. Donderdag valt het arrest. De vrouw riskeert levenslang.

Bekijk ook: