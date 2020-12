Assisenproces van start voor moord in Zwevegem

Wat gebeurde er?

In de vroege ochtend van 15 maart 2017 belde Ann V. zelf de hulpdiensten voor het overlijden van haar zoon. De jongen was duidelijk al meerdere uren overleden, waardoor een onderzoek werd gestart. In de woning in Zwevegem werden heel wat flesjes ether aangetroffen. De wetsdokter stelde later vast dat Ferre door een overdosis ether om het leven was gekomen. De beschuldigde kampte met een depressie en gaf toe dat ze zelf verslaafd was aan ether. Over de feiten legde Vandekerckhove wisselende verklaringen af. In een verhoor verklaarde ze zelfs dat ze haar zoontje ether had laten drinken, met de bedoeling van allebei eens goed door te slapen. Uiteindelijk bleef de beschuldigde er toch bij dat ze het slachtoffer op geen enkele manier ether had toegediend.

Moord, en niet gifmoord?

Tijdens de preliminaire zitting haalde voorzitter Willem De Pauw op 14 oktober al een mogelijk probleem met de kwalificatie van de feiten aan. Het dossier werd door de raadkamer verwezen voor doodslag door vergiftiging, ook wel gifmoord genoemd. De Gentse KI zou dit over het hoofd gezien hebben en stuurde Vandekerckhove voor moord naar het hof van assisen. Wellicht zullen de juryleden op het proces een bijkomende vraag over de vergiftiging voorgeschoteld krijgen. Levenslange opsluiting is zowel voor moord als voor gifmoord de maximumstraf.

Door de coronamaatregelen kon de jurysamenstelling dinsdag niet in de assisenzaal gehouden worden. De kandidaat-juryleden werden in drie groepen van telkens dertig mensen opgeroepen, zodat steeds voldoende afstand gehouden kon worden. Het eigenlijke proces zal wel in de vaste assisenzaal doorgaan.

Ann V. wordt tijdens het assisenproces verdedigd door meester Anthony Mallego, meester Sophy De Coster en meester Sofie Vermeir. Voor de nabestaanden van Ferre treden meester Jef Vermassen, meester Marijke Vandelanotte en meester Philip Ghekiere op. Meester Rik Vanreusel zal zich nog burgerlijke partij stellen voor de grootouders van het slachtoffer. Carl Bergen van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Vanmiddag van start

Om 14 uur gaat het proces verder met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna krijgt ook de verdediging nog kort het woord. De beschuldigde zal op maandagochtend 14 december verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdag 17 december verwacht.

