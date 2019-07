Tafelschuimster opnieuw veroordeeld, teller staat op bijna 8 jaar

De vrouw werd in totaal al tot 93 maanden (bijna 8 jaar) cel veroordeeld. Nadine W. bestelde voor 21,50 euro in een koffiehuis in Kortrijk. Diezelfde dag ging ze ook langs bij een Chinees restaurant waar ze voor 39,8 euro bestelde. Nadien bleek dat ze de rekening niet kon betalen.

De afgelopen maanden bouwde de tafelschuimster een stevig palmares op. Ze sloeg vooral toe in de horeca aan de kust, maar dook afgelopen vrijdag ook op in Gent, waarna ze werd opgepakt door de politie. W. bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten met cognac, koffie of frisdrank.

Voorlopig zat ze nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers. Alles samen werd ze al tot 93 maanden cel veroordeeld, maar ze wordt vermoedelijk pas in de tweede helft van juli aangehouden wanneer de meeste vonnissen definitief zijn. Tot die tijd kan ze nog beroep aantekenen tegen de veroordelingen.

