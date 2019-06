Tafelschuimster nog maar eens veroordeeld

Nadine W. ging zoals altijd op restaurant, maar bleek de rekening niet te kunnen betalen. De afgelopen maanden heeft Nadine W. als tafelschuimster al een stevig palmares opgebouwd. Begin december 2018 veroordeelde de Veurnse strafrechter haar tot twee maanden gevangenisstraf. In de correctionele rechtbank van Brugge kwam daar in maart nog eens 15 maanden cel bij. Gisteren werd ze ten slotte zelfs tot 39 maanden cel veroordeeld.

En vandaag kwam daar nog eens zes maanden bij en een boete van 3.200 voor vier feiten. In De Panne en Nieuwpoort ging ze eind maart en eind april onder andere een pizza en een dame blanche eten. De correctionele rechtbank in Brugge veroordeelde haar eveneens tot zes maanden cel voor twaalf identieke inbreuken. Het ging om etentjes in Knokke-Heist, Brugge en De Panne.

Al 68 maanden cel

Voorlopig zat ze nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers. In totaal werd ze al tot 68 maanden cel veroordeeld en hangt haar nog eens 26 maanden cel boven het hoofd. De laatste vonnissen zullen nu wel eerst aan haar betekend moeten worden. Daarna heeft ze nog de tijd om verzet of beroep aan te tekenen tegen de veroordelingen. In de eerdere dossiers heeft de tafelschuimster dat niet gedaan. In de praktijk zal ze wellicht niet voor eind juli aangehouden.

