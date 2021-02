De gemeenteraad van Knokke-Heist is gisterenavond voor het eerst samen gekomen sinds het overlijden van burgemeester Lippens. Zijn stoel is er symbolisch leeg gelaten.

De zitting, in het Graaf Leopold Lippenspark, stond helemaal in het teken van het afscheid aan de burgemeester. Met toespraken, een minuut stilte, en een lege stoel. Een tijdperk in Knokke-Heist is afgesloten.

“Symbolisch en uit respect hebben we dan ook zijn stoel leeg gelaten tijdens deze gemeenteraad, zei waarnemend burgemeester Piet De Groote. “Hij is nog bij ons. Niet fysisch maar wel zijn inspiratie, zijn gedachtengoed, dat we blijvend zullen uitdragen in onze gemeente."

