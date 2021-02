Overlijden Lippens: "Fijn man, een woord was een woord"

De politieke wereld reageert aangeslagen op het overlijden van Leopold Lippens. Een fijne man, een visionair, een man met een duidelijke mening. Een woord was een woord. We zetten enkele reacties op een rij.

Onder meer gouverneur Carl Decaluwé reageert aangeslagen op het overlijden van graaf Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist. "Hij was een visionair. Hij heeft Knokke-Heist gemaakt. Zo'n burgemeesters maken ze niet meer. Hij had een uitgesproken mening en het was niet altijd makkelijk samenwerken, maar ik had bakken respect voor de man. Lippens was Knokke-Heist en Knokke-Heist was Lippens. Zijn opvolger heeft grote schoenen te vullen."

Ook de burgemeester van Brugge Dirk De fauw betuigt zijn oprechte deelneming. "Persoonlijk mocht ik Leopold Lippens beter leren kennen toen ik gedeputeerde was van de Provincie West-Vlaanderen en ik het burgemeestersoverleg voor onze regio mocht opstarten. Van meet af aan maakte Leopold duidelijk dat hij een grote voorstander was van regionale ontwikkeling, maar geen zin had om naar vergaderingen te komen waar alleen maar ‘gepraat’ werd. Hij wou duidelijke en concrete projecten om aan te werken. Het was een man met een uitgesproken visie op de maatschappij".

Het was altijd een fijne samenwerking met collega @LeopoldLippens van buurgemeente en samen politiecollege Damme-Knokke-Heist. Visionair en totaal toegewijd aan zijn gemeente. Veel sterkte aan de familie en de inwoners. Dank je wel burgemeester Leopold Lippens. — Joachim Coens (@joachimcoens) February 19, 2021

Afscheid van Leopold Lippens. Samen zoveel mooie momenten gedeeld. Samen zoveel gerealiseerd voor zijn geliefde @GemKnokkeHeist.

Een woord was een woord.

Mijn medeleven aan familie & vrienden. pic.twitter.com/WzggXXLJ7Z — Hilde Crevits (@crevits) February 19, 2021

Vaarwel collega-burgemeester @LeopoldLippens , man met een duidelijke mening. Sterkte aan de familie en mijn deelneming aan de inwoners van @GemKnokkeHeist — Bart Tommelein (@Barttommelein) February 19, 2021

Club vernam met droefheid het overlijden van Graaf Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist en gastheer van ons Belfius Basecamp. Club Brugge wenst zijn familie en naasten hun oprechte deelneming. pic.twitter.com/B4raLIjscx — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 19, 2021

RIP Leopold Lippens. Monument en rots in de Knokse branding. Oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden. pic.twitter.com/G5T7hEky3g — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) February 19, 2021

Met grote verslagenheid meldt het gemeentebestuur van Knokke-Heist dat op vrijdagmiddag 19 februari 2021 burgemeester Graaf Leopold Lippens op 79-jarige leeftijd overleden is ten gevolge van een chronische ziekte. https://t.co/3SzPEH5Mmm — Knokke-Heist (@myknokkeheist) February 19, 2021

Condoléances à la famille de celui qui a développé sa commune de #Knokke de façon hors du commun pour en faire cette référence. Un franc parlé inégalé, un homme à la vie romanesque. Une certaine incarnation de la Belgique également.

Au revoir Léopold Lippens. #RIP #belgium — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) February 19, 2021

Rip Burgemeester Lippens.

Loyaal voor z’n gemeente, voor z’n inwoners, voor z’n vrienden, voor de natuur, voor gerechtigheid.

Tegen bureaucratie, tegen middelmaat, tegen lafheid.

Voor vrijheid v mening.

Zijn waarden waren nog nooit zo actueel.

Groots man, groots verdriet. pic.twitter.com/Q3vvFL93IQ — Marc Coucke (@CouckeMarc) February 19, 2021

Veel van hem geleerd.

Veel kansen van hem gekregen.

Wat zullen we hem missen in zijn gemeente Knokke-Heist.

Sterkte aan de familie en vrienden.#ripleopolslippens pic.twitter.com/SbyKwI32td — Bert De Brabandere (@DeBrabandere) February 19, 2021

Een man met visie en daadkracht is niet meer. We delen in het verdriet en leven mee met de familie en met alle Knokke-Heistenaren die vandaag, na 42 jaar, hun 'burgemeester' verliezen. Rouwbericht: burgemeester Graaf Leopold Lippens overleden https://t.co/7plcRDPOIa — Cathycoudyser (@cathycoudyser) February 19, 2021