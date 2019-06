Het is een uniek beeld: de machtigste man van Knokke-Heist, burgemeester Leopold Lippens, op de foto met de machtigste man ter wereld, de Amerikaanse president Donald Trump. De twee hebben elkaar vorige week ontmoet in Ierland.

In de marge van de herdenking van D-Day in Normandië hebben de graaf en de president elkaar ontmoet. Maar veel wil Lippens niet kwijt over de opmerkelijke tête à tête. “Het was een privé-afspraak”, aldus Lippens. “We hebben een kwartiertje gepraat. Het was een interessante ontmoeting. Trump is tenslotte toch de machtigste man ter wereld.”