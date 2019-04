Stadens schooltje sluit toch

Het gemeenteschooltje Okido in de Ieperstraat in Staden sluit de schoolpoort definitief op het einde van dit schooljaar. Dat maakte het gemeentebestuur van Staden zonet bekend.

Dat de school haar deuren definitief moet sluiten, komt onder meer doordat de uitstroom groter werd dat de instroom. Daarbij komt ook nog dat de gebouwen ook erg verouderd zijn. De ouders van de kinderen en de schoolraad werden maandagavond ingelicht over wat het gemeentebestuur een emotionele beslissing noemt. Het bestuur wil dan ook graag met de ouders in gesprek gaan om het vertrouwen te herstellen.

Site van het kind

De gemeente laat de kinderen uiteraard niet in de steek en gaat vanaf volgend schooljaar de samenwerking aan met het vrije onderwijsnet. Het vrije onderwijs gaat dan ook graag mee in het verhaal en is zelfs van plan om nieuwe gebouwen op te trekken in de Bruggestraat. Tegen 2022 zouden de Stadense kinderen er terecht moeten kunnen. Daarnaast plant de gemeente ook de realisatie van de 'site van het kind', waar onder andere een kinderopvang en een kustacademie zouden moeten komen. Deze site komt net als de nieuwe schoolgebouwen ook in de Bruggestraat.

