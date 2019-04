De ouderraad van de gemeenteschool Okido in Staden zijn ongerust. Ze vrezen dat het schooltje eind dit schooljaar dicht gaat.

De gemeente wil niet bevestigen of ontkennen maar is volop bezig met de opmaak van een nieuwe visie voor alle scholen in Staden. Na de paasvakantie geeft het gemeentebestuur meer uitleg. De ouderraad hoopt dat het niet zo’n vaart loopt en dat het schooltje nog kan gered worden.

In Okido zitten op dit moment een kleine 100 kleuters en lagere school kinderen. Veel ouders kozen voor de gemeenteschool net omwille van de kleinschaligheid.