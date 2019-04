In Staden houden de ouderraad en de schoolraad van gemeenteschool Okido vanmiddag een ludieke protestactie uit onrust over de eventuele sluiting van de school.

Daarover zou op Paasmaandag meer duidelijkheid moeten komen. Vanmiddag wordt op school een speelplaatsfeest gehouden, tijdens de zitting van het schepencollege.

En ook maandag is er een actie. De gemeente wil nog niet bevestigen of ontkennen maar is volop bezig met de opmaak van een nieuwe visie voor alle scholen in Staden.

