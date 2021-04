Raadsman moordverdachte ontkent beweringen na perslek

Die kwam begin maart door messteken om het leven. De 19-jarige is aangehouden en heeft een bekentenis afgelegd, maar zijn raadsman Randall Huysentruyt ontkent met klem dat de jongeman wou voelen hoe het was om iemand neer te steken. "Hij heeft dat nooit zo gezegd en achteraf ook niet herhaald", zegt zijn advocaat. Ook andere elementen uit het strafonderzoek die via een perslek in de media terechtkwamen zouden niet stroken met de werkelijkheid. "Mijn cliënt heeft een verklaring afgelegd over de omstandigheden, verder onderzoek zal uitwijzen of dat klopt", aldus Randall Huysentruyt. De advocaat betwist ook de gamingcontext.

"Enorm veel spijt"

Het blijft dus onduidelijk waarom Leander Quintyn van het leven werd beroofd. Slachtoffer en dader kenden elkaar immers helemaal niet. De verdachte wil zich bij monde van zijn advocaat excuseren tegenover de nabestaanden van het slachtoffer. "Die man heeft enorm veel spijt van het gebeuren. Hij is mentaal gebroken, dat is evident", aldus meester Huysentruyt.

Depressief

Zijn advocaat wil er niets over kwijt, maar volgens zijn familie was de jongeman depressief. Daarom volgt nu psychiatrisch onderzoek dat moet uitwijzen of de tiener op het ogenblik van de feiten toerekeningsvatbaar was, en dus goed besefte wat hij deed. Was dat niet zo, dan volgt mogelijk geen proces maar een internering.

