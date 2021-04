Gerecht onderzoekt perslek in moorddossier Tielt

Het parket van West-Vlaanderen zal een proces-verbaal opstellen voor de schending van het beroepsgeheim, in de marge van het moordonderzoek in Tielt.

Het gerecht tilt er zwaar aan dat de familie van de vermoorde Leander Quintyn bepaalde elementen uit het strafdossier in de krant hebben moeten lezen. Volgens Het Nieuwsblad heeft een 19-jarige de moord bekend maar zou hij geen motief gehad hebben te doden. "Omdat de media mogelijk het onderzoek in het gedrang hebben gebracht, en de informatie allicht tot bij de media is geraakt nadat iemand zijn beroepsgeheim heeft geschonden, zal een proces-verbaal worden opgesteld om het perslek te kunnen achterhalen en de dader van deze feiten te kunnen vervolgen. Aan schending van het beroepsgeheim wordt immers zwaar getild", luidt het.

