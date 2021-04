Jongeman (19) bekent moord: 'Wou weten hoe het voelt, iemand neersteken'

De dader van de moord op Leander (32) in Tielt is een jongeman van 19. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. Leander was een willekeurig slachtoffer, schrijft de krant.

'Ik wou eens weten hoe het voelt om iemand neer te steken', verklaarde hij, volgens de krant.

Het parket in Brugge wil vanmorgen niet reageren op het artikel in de krant. "Op uitdrukkelijke vraag van de onderzoeksrechter wordt er voorlopig niets gecommuniceerd over de moord in Tielt", zegt de woordvoerder van het parket.

Doodgestoken op straat

De 32-jarige Leander Quintyn kwam op zaterdagavond 6 maart door messteken om het leven, maar van de dader ontbrak elk spoor.

De hulpdiensten werden die avond rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Het slachtoffer werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D'Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. Dat is niet ver van het huis waar hij woont. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

Jongeman (19) aangehouden

Nu is er dus een jongeman van 19 aangehouden. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij de feiten verteld aan zijn broer die het op zijn beurt doorvertelde aan een vriend. Het is die vriend die naar de politie is gestapt. De dader had totaal geen motief, volgens de krant. De jongeman speelt graag computerspelletjes en wou weten hoe het voelt om iemand neer te steken, schrijft de krant. Leander was dus een "toevallig slachtoffer".

Vrijdag verschijnt de jongeman voor de raadkamer.

