Protest tegen zeeboerderij van Colruyt in Nieuwpoort

Een grote groep visser-en pleziervaartuigen trokken deze morgen met zwarte vlaggen naar de huidige locatie van de zeeboerderij van Colruyt. Hiermee willen ze hun ongenoegen uiten over het feit dat Colruyt een zeeboederij start in Nieuwpoort.

In het vaarwater van de zeilers en op de visgrond van de Nieuwpoortse vissers is de Colruytgroep gestart met een mosselkwekerij. Het Nieuwpoortse stadsbestuur probeerde nog met een kortgeding het project tegen te houden maar tevergeefs. De Colruyt groep beschikt over alle nodige vergunningen om in de op het Marien Ruimtelijk Plan voorziene zone voor commerciële en industriële activiteiten mosselen te kweken.

Boeren, vissers, watersporters en de stad Nieuwpoort hebben zondag actie ondernomen. Ook de burgemeester en schepenen van de stad gingen mee op het water. De acties van Colruyt zijn ten koste van de visserij en de waterrecratie volgens hen.

De zeeboerderij ligt zo’n 4 km van de Nieuwpoortse havenmonding. Sinds januari liggen de eerste kweeklijnen in het water om tegen 2023 de eerste mosselen te oogsten.

Nieuwpoort wacht nog altijd op een uitspraak van de Raad van State in het dossier van de zeeboerderij.

