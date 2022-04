Eerste mossellijnen van Colruyt Group liggen in Noordzee

De stad Nieuwpoort, de vissers en de zeilers hadden de werken in januari laten stilleggen. Maar vorige maand besliste de rechter dat de Colruyt Group verder mag gaan met de bouw van de Zeeboerderij. Daarna is het van start gegaan met de tests van de schroefankerinstallatie en de eerste mossellijnen.

Veiligheidszone voor boten

De mossellijnen zijn bevestigd aan een centraal touw waaraan het mosselzaad zich kan hechten om uit te groeien tot volwaardige mosselen.Om te vermijden dat boten in de lijnen verstrikt raken, is er een veiligheidszone afgebakend. "Om de veiligheid te garanderen is er een monitoringssysteem actief dat 24 op 7 de bewegingen in de zone registreert", klinkt het bij Colruyt Group.

Een officiële inhuldiging van Zeeboerderij Westdiep volgt - afhankelijk van het weer - deze zomer.

In het begin was er veel protest van onder andere vissers en zeilers. Maar volgens Colruyt Group kan de zeeboerderij perfect in combinatie met andere activiteit op de Noordzee. "We staan open voor dialoog met alle betrokken partijen, want we begrijpen dat er veel vragen en bezorgdheden leven rond onze zeeboerderij. Wij blijven geloven dat er in onze Noordzee plaats is voor zowel een innovatieve zeeboerderij als het eeuwenoude vissersambacht en de zeilerij."

Waarom zeeboerderij?

Colruyt Group bouwt aan een zeeboerderij omdat de kweek van mosselen en oesters in open zee een extractieve vorm van aquacultuur is. Dat betekent dat de schelpdieren hun voedingsstoffen uit het zeewater halen en er niets aan het ecosysteem wordt toegevoegd. Een zeeboerderij kan ook dienen als schuilplaats voor ander zeeleven.

Het bedrijf mikt op 2023 om een eerste volwaardig mosselseizoen mee te pikken en zo voor het eerst Belgische mosselen aan te bieden in de winkels.