Zeeboerderij Colruyt: Yachthaven rekent op gezond verstand

Gisteren verwierp de rechtbank de klacht van de stad, de vissers en de zeilers waardoor de werken mogen doorgaan. De zeeboerderij komt op 3,5 km voor de kust van Koksijde en op een vijftal kilometer van de haven van Nieuwpoort. Het zal een grote impact hebben op de jachthaven, die met 1000 ligplaatsen in beheer en 600 boten op het droge, de grootste van Europa is, zegt Steven Desloovere van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort. “Wat zeer zeker is dat bezoekers uit Nederland, Duitsland of verder in het noorden niet meer in Nieuwpoort gaan stoppen of kunnen stoppen. De zone van de schietoefeningen van Defensie paalt rechtstreeks aan die van de zeeboerderij. De mensen zouden uren moeten omvaren tegen stroom om hier te geraken. Die zijn we sowieso kwijt. Al onze activiteiten die we normaal voor de kust van Nieuwpoort doen, zullen zeer sterk beperkt worden.”

Volgens de Colruytgroep valt de zeeboerderij waar ze mosselen willen kweken perfect te combineren met de visserij en de watersport, maar dat klopt niet volgens Desloovere. “Wij kunnen niet in die zone varen. De vissers kunnen daar niet vissen. Het is een grote zone geworden. De boeien liggen er nu. Het is een drama voor Nieuwpoort. De Colruytgroep heeft zelf windmolenparken, dat ze dat daar doen, dan storen ze niemand. Dan combineren ze pas.”

Het grootste probleem is volgens Desloovere dat de federale overheid bepaalt wat er waar mag gebeuren in de Noordzee zonder de huidige gebruikers nauw te betrekken bij de plannen.