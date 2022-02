Plopsaland neemt voorzorgsmaatregelen na incident

Het gaat over de rollercoasters 'Anubis The Ride' en 'K3 Roller Skater'. Ook 'The Ride To Happiness by Tomorrowland' rijdt vandaag niet, na het incident van gisterenavond. Op die attractie van 32 meter hoog zaten negen mensen urenlang vast. (Lees verder onder de foto.)

De brandweer kwam ter plaatse en kon iedereen rond middernacht veilig naar beneden halen. Ondertussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Parket en politie zijn wel nog ter plaatse. Volgens CEO Steve Van den Kerkhof is het heel uitzonderlijk dat zoiets zich voordoet. "De plek waar de karretjes vast zaten, heeft normaal niets met een technisch mankement te maken. Ook de parameters voor de windsnelheid waren in orde. We staan voor een raadsel."

In het park waren vandaag heel wat mensen die speciaal voor die rollercoasters komen. Zij keren nu van een kale reis terug.

