9 personen die vastzaten in attractie Plopsaland uit ziekenhuis

De negen personen die zaterdagavond vast kwamen te zitten op de rollercoaster 'Ride to Happiness' in Plopsaland De Panne hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Parket en politie zijn nog ter plaatse.

Ondertussen heeft het pretpark ook de K3 Roller Skater en Anubis The Ride stilgelegd door de nieuw opkomende rukwinden.

Vier karretjes zijn zaterdag in de vooravond vast komen te zitten boven op "Ride to Happiness", een van de meer recente rollercoasters in Plopsaland De Panne. De inzittenden zaten vast op 32 meter hoogte. Ze hadden wel vrij snel contact met de brandweer. Die kon niet anders dan een kraan inzetten om hen te bevrijden. Om kwart voor twaalf, ruim vijf uur later, waren ze allen met een kraan veilig en in goede gezondheid beneden. De oorzaak van het voorval is nog niet duidelijk.

(Lees verder onder de foto)

Reddingsactie duurt meer dan vijf uur

De reddingsactie verliep voorzichtig en duurde tot half twaalf 's avonds. Vier van de negen inzittenden waren om kwart voor elf met een kraan veilig op de begane grond. De anderen volgden snel. De negen inzittenden zijn in goede gezondheid maar worden voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere ziekenwagens en de MUG-dienst zijn ter plaatse.

[DE PANNE] Om 23u30 zijn de laatste passagiers van de trein geëvacueerd. Iedereen verkeerd in een goede gezondheid en werd voor een check-up naar het ziekenhuis gebracht. — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) February 19, 2022

Oorzaak nog niet gekend

Of het voorval te maken heeft met de storm of een technisch defect, is nog onduidelijk. Ook CEO Steve Van de Kerkhof kan nog geen duidelijkheid scheppen. "Alle attracties worden gemonitord. Er staat ook een windmeter op, maar de wind zat niet in een slechte richting toen het voorval gebeurde," zegt hij.