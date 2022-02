Opnieuw code oranje: rukwinden tot 125 km/u

We zijn amper bekomen van storm Eunice, maar rust is ons op de weerkaarten nog niet meteen gegund. Een nieuw actief koufront passeert vandaag en morgen over West-Vlaanderen. Deze namiddag zal de wind al in kracht toenemen aan zee, met rukwinden tot 80 à 90 km/u. Dat staat gelijk aan code geel.

Opnieuw code oranje

Maar vanaf 21 uur deze avond kondigt het KMI code oranje aan. Er worden rukwinden tot 125 kilometer per uur verwacht. Het noodnummer 1722 is actief voor stormschade.

Stad Oostende vraagt haar inwoners om vanaf 20 uur binnen te blijven en voorwerpen die buiten staan, vast te maken.