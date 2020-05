Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé. Er mag geen water meer opgepompt worden uit de onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Vorige week werd al een oppompverbod ingevoerd voor een zestal gevoelige waterlopen in de Westhoek. Onder meer in het Blankaartbekken.

Het waterpeil van de IJzer is de laatste week sterk gezakt. "We hadden een grens van 1,90 meter vooropgesteld en ondertussen is het waterpeil daaronder gezakt omdat er heel wat gecapteerd werd. We moeten dus ingrijpen", vertelt Decaluwé.

