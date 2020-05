Boeren moeten velden bewateren en vrezen captatieverbod

Er valt amper regen in deze lente. Het KMI spreekt zelfs van de vroegste droogte in 119 jaar. Dat is geen goed nieuws voor de landbouwers, die nu al water moeten geven aan hun nog prille gewassen. Zeker in de polderstreek is de situatie snel aan het verslechteren, maar gelukkig is er nog geen captatieverbod.

Ook de velden van landbouwer Joost Dewycke in Wulpen in Koksijde liggen er kurkdroog bij. De kleigrond van de polderstreek wordt snel hard en droog, door het gebrek aan regen en de aanhoudende noordoostenwind. En dat begint een probleem te worden.

Joost is gisteren gestart met het bewateren van zijn maïsvelden via een zijtak van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Indien hij dat niet had gedaan zou zijn maïs niet beginnen kiemen door de droogte.

Captatieverbod op komst?

Volgens Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is een captatieverbod voorlopig nog niet aan de orde: "Zeker voor de kustpolders is een captatieverbod nog niet nodig. We zien ook dat in tegenstelling tot vorig jaar de zoutwaarden in de polderwaterlopen en de grachten vrij laag zijn, zeker nog aanvaardbaar voor deze periode van het jaar. Op dat vlak zit het nog mee. Mits goede afspraken tussen Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Waterweg, die waterbeheerder is in de kanalen, en de lokale polderbesturen aan kust, moet het nog lukken om een tijdje door te gaan zonder dat we echt in de problemen komen, ook niet op middellange termijn.

Deze namiddag overlegt gouverneur Carl Decaluwé met de Vlaamse droogtecommissie, en morgenochtend wordt er op provinciaal niveau verder overlegd.