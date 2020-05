Oppompverbod op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen

Na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie heeft Gouverneur Carl Decaluwé beslist dat er een oppompverbod komt in onze provincie op verschillende plaatsen. Het is al maanden kurkdroog en op deze manier wil men een watertekort vermijden.

Het gaat om zes ecologisch kwetsbare beken in onze provincie en het Blankaartbekken in Woumen. Als de waterstand van de IJzer blijft zakken, komt ook daar een oppompverbod. Dat er nu al een oppompverbod komt, op 20 mei, is historisch vroeg. Nooit eerder deze eeuw moest er in mei al worden ingegrepen.

Het uitblijven van lange periodes van regen zorgt momenteel al voor lage waterstanden en de komende dagen en weken lijkt daar weinig verandering in te zullen komen. De voorbije jaren kende ons land al verschillende lange droogteperiodes, maar dit jaar valt ze wel bijzonder vroeg.

