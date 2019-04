Ook Ieper heeft nu zijn cannabiswinkels

In de Boterstraat in Ieper zijn er op korte tijd twee nieuwe winkels bijgekomen die legale cannabis verkopen.

De Boeren, die al een zaak heeft in Kortrijk, opende onlangs de deuren en wordt uitgebaat door Joran Usal en zijn vriendin Leen Bonte. TAIZO Parfumerie & Beautyarrangements, die ook recent de deuren opende en onder meer legale cannabis aanbiedt, ligt vlakbij De Boeren. "De timing is volgens mij eerder toevallig", aldus Joran. "Cannabiswinkels zijn in opmars. Ieper heeft nu in korte tijd twee winkels."

Volgens schepen van Economie Diego Desmadryl volgen stad, politie en de hogere overheid op of de producten voldoen aan de opgelegde normen. "Momenteel zijn alle certificaten ingediend bij de stad en er zijn controles."

Niet de eerste West-Vlaamse stad

Ook in Roeselare, Kortrijk en Brugge zijn er in onze provincie eerder al cannabiswinkels geopend.

Bekijk ook