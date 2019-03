Cannabiswinkel in Brugge tijdelijk gesloten

De cannabiswinkel Veni Vici in de Noordzandstraat in Brugge wordt door het parket van Brugge tijdelijk gesloten. Controles van het FAVV wezen uit dat de reglementering niet volledig werd gevolgd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De winkel openende in Brugge zijn deuren en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Uitbater van 'Veni Vici' is Gunther Van den Brande, een ex-dakwerker. Hij benadrukte toen dat het niet om een coffeeshop gaat. 'We hebben de nodige attesten die aantonen dat er geen te hoge hoeveelheden THC in onze producten zitten.' In de cannabiswinkel vind je cannabisbloemen, balsems, olie- en cosmeticaproducten.

Reglementering

En daar wringt het schoentje nu. Woensdag werd de winkel gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de FOD Volksgezondheid en de lokale politie van Brugge bracht dat vorige woensdag aan het licht. Daaruit bleek dat de winkel niet voldoet aan de geldende reglementering. Een aantal producten werden ook in beslag genomen voor verdere controle.

Parket Brugge

In samenspraak met het parket Brugge werd beslist om de zaak tijdelijk te sluiten. ‘We willen hiermee een signaal geven’, zegt procureur Frank Demeester aan Het Nieuwsblad. ‘Dergelijke zaken worden wel degelijk heel erg strikt en nauwgezet opgevolgd.’ Burgemeester Dirk De fauw is tevreden met deze strikte opvolging.

Hoe lang de winkel gesloten zal blijven, is nog niet duidelijk.

Lees ook: